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Депутаты Рязанской облдумы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали законопроект, предусматривающий дополнительные меры социальной поддержки граждан. Решение приняли на заседании регионального парламента в среду, 17 мая.

Часть внесенных поправок касается участников спецоперации и членов их семей. предоставили право на совместное пребывание в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» не только после завершения участия в СВО, но и во время отпуска, а также бесплатный проезд в 2023 и 2024 годах детей к месту отдыха и оздоровления за пределами региона. Также предусматривается и оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме в период службы и в течение трех последующих лет.

Также расширили перечень категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. Теперь рязанцы, утратившие единственное жилье в результате чрезвычайной ситуации, и женщины, подвергшиеся насилию в семье, смогут проживать в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья».

Кроме того, принятый закон упростил процедуру получения субсидии на догазификацию жилых помещений. Устранено требование о регистрации граждан по месту жительства в газифицируемом доме. Достаточным станет наличие права собственности или иного законного права на жилье.