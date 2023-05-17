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Депутаты обратили внимание на нехватку мест для студентов в рязанских общежитиях

В среду, 17 мая, на «правительственном часе» в рязанской облдуме, в рамках вопроса о подготовке кадров для ключевых отраслей экономики и реализации федерального проекта «Профессионалитет» в области, депутаты обсудили проблему с отсутствием общежитий для студентов колледжей.

Депутат Татьяна Баринова рассказала, что проблема отсутствия общежитий уже неоднократно поднималась на федеральном уровне и уточнила, как решается данная проблема в нашем регионе.

Заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощин подчеркнул, что колледжи и техникумы в Рязани пользуются популярностью среди иногородних студентов.

«К сожалению, мы отмечаем большую потребность в общежитиях. Понимаем, что решить ее можно либо оперативно, либо долгосрочно. В рамках оперативного решения вопроса, мы в первую очередь работаем с теми учреждениями, которые также имеют общежития — это высшая школа народных искусств. Заключаем с ними договор о том, чтобы наши ребята размещались у них для проживания. Кроме того, в рамках договора о целевых обучениях с предприятием, мы просим в качестве мер соцподдержки прописывать возможность аренды жилья для студента на территории города Рязани», — отметил Лощин.

Также замминистра рассказал, что в апреле состоялась видеоконференцсвязь с вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой.

«Татьяна Алексеевна как раз анонсировала разработку федеральной программы для материально технической базы колледжей и техникумов. Мы в свою очередь, потребности и все расчеты в федеральный центр подготовили. Теперь надеемся на положительное решение вопроса», — добавил Лощин.