Во Владивостоке нашли мертвой студентку Дальневосточного Федерального университета

Во Владивостоке нашли мертвой студентку Дальневосточного Федерального университета Светлану Куулар. Ее искали с 13 мая, пишет РЕН ТВ .

Тело девушки обнаружили у берега в море в районе поселка Канал острова Русский. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону. Предположительно, Куулар утонула.

О пропаже студентки в ДВФУ узнали 13 мая. Камеры наблюдения зафиксировали ее в последний раз 13 мая — тогда она вышла из вуза и пошла на остановку. Правоохранители и волонтеры приступили к поискам девушки.

Как рассказал источник РЕН ТВ, в последнем разговоре с сестрой Куулар говорила, что за ней следят и ее хотят убить. Подруга студентки рассказывала, что девушку плохо принимали в коллективе.

Студенты заявляли, что вещи пропавшей нашли на набережной университетского кампуса.