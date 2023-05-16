Виновника ДТП в Рыбновском районе, в котором погибли три человека, отправили в колонию

32-летнему иностранцу, по вине которого в ДТП погибли три человека, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2022 года нетрезвый водитель грузовика MAN ехал по трасса М-5 «Урал». В Рыбновском районе он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с едущей навстречу Skoda Octavia.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира легкового авто. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Суд признал водителя большегруза виновным и назначил ему три года колонии. Также его лишили прав на 2,5 года.

Кроме этого, за управление автомобилем в нетрезвом виде мужчину привлекли к административной ответственности. К какой именно — не уточняется.