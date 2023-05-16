Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
19°
Срд, 17
21°
Чтв, 18
22°
ЦБ USD 79.98 0.88 17/05
ЦБ EUR 87.16 1.07 17/05
Нал. USD 79.7 / 82.25 16/05 16:35
Нал. EUR 87.58 / 88.25 16/05 15:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
2 часа назад
284
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
12 227
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
3 656
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
6 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Виновника ДТП в Рыбновском районе, в котором погибли три человека, отправили в колонию

32-летнему иностранцу, по вине которого в ДТП погибли три человека, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ноябре 2022 года нетрезвый водитель грузовика MAN ехал по трасса М-5 «Урал». В Рыбновском районе он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с едущей навстречу Skoda Octavia.

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира легкового авто. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Суд признал водителя большегруза виновным и назначил ему три года колонии. Также его лишили прав на 2,5 года.

Кроме этого, за управление автомобилем в нетрезвом виде мужчину привлекли к административной ответственности. К какой именно — не уточняется.