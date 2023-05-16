В Уфе мужчина избил жену, а после столкнул ее с четвертого этажа

В Уфе мужчина избил жену, а после столкнул ее с четвертого этажа. Об этом сообщило издание «Электрогазета».

По информации республиканского следственного управления Следкома РФ, завершено расследование уголовного дела.

Выяснилось, что 28 апреля 35-летний мужчина в очередной раз приревновал супругу и начал ее избивать. После того, как она выбежала на балкон и начала просить помощи, он столкнул ее с четвертого этажа.

После падения с высоты женщины очевидцы вызвали «скорую». Некоторое время пострадавшая была без сознания. В это время супруг придумал версию, что якобы он хотел уйти от нее, и женщина решила покончить с собой. Однако, когда пострадавшая пришла в себя, правда вскрылась.

Суд заключил виновного под стражу.