В Скопинском районе мужчина погиб, помогая товарищу с ремонтом

В Скопинском районе мужчина погиб, помогая товарищу с ремонтом. Об этом сообщило издание « МК в Рязани » со ссылкой старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Романа Петраченкова.

Тело 62-летнего мужчины обнаружили днем во вторник, 16 мая, в доме недалеко от заправки на 261 километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, погибший во время работ оступился и ударился головой.

Как сообщил следователь, по факту гибели мужчины 1951 года рождения организована доследственная проверка. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.