В Сасове столкнулись «Хендай Солярис» и «Лада Гранта»

В Сасове столкнулись Hyundai Solaris и LADA Granta. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 15 мая, примерно в 13:05, на улице Советской. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 71-летнего жителя Шацкого района, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 56-летней местной жительницы.

В результате происшествия водитель автомобиля «Хенде Солярис» и водитель автомобиля «Лада Гранта» получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.