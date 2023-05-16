В Санкт-Петербурге мужчина чуть не задушил и ограбил блокадницу в подъезде

В Санкт-Петербурге мужчина чуть не задушил и ограбил блокадницу в подъезде. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Неизвестный напал на 84-летнюю женщину в многоэтажке и начал душить. Когда пенсионерка перестала сопротивляться, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и сбежал.

Женщина, прошедшая Блокаду Ленинграда обратилась в полицию и описала преступника. Его ищут.

Отмечается, что дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.