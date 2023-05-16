В Рязани из-за «Зеленого марафона» изменится схема движения общественного транспорта
В Рязани из-за «Зеленого марафона» изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщила горадминистрация.
В субботу, 20 мая, с 11:45 до 13:30 транспорт будет следовать по измененной схеме:
- Автобусы № 41М2 между остановками «Рязанский Кремль» и «улица Кальная, дом № 7» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлениях), далее — по своему маршруту;
- Автобусы №№ 45М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке между остановками «Рязанский государственный университет» и «улица Кальная, дом № 7» будут ехать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлениях), далее — по своим маршрутам.