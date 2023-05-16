В Рязани из-за «Зеленого марафона» изменится схема движения общественного транспорта

В Рязани из-за «Зеленого марафона» изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщила горадминистрация.

В субботу, 20 мая, с 11:45 до 13:30 транспорт будет следовать по измененной схеме: