В Рязани благоустроят городские ярмарки около ЦНТИ и ТЦ «Кит»

В Рязани благоустроят городские ярмарки около ЦНТИ и ТЦ «Кит». Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на данный момент территории находятся в неудовлетворительном состоянии: предприниматели и рязанцы пожаловались на дорожное покрытие, отсутствие освещения, скамеек и мусор.

Средства на благоустройство выделило правительство Рязанской области. Организовывать ярмарки будет региональное Агентство развития бизнеса. По информации Шваковой, работы начнутся в конце мая с благоустройства ярмарки около ЦНТИ. До конца июля подрядчики уложат асфальт, обустроят ливневую канализацию, мусорную площадку и санитарную зону, проведут монтаж системы электроснабжения, озеленение, установят скамейки и малые архитектурные формы.

Ярмарку в Канищеве планируют начать приводить в порядок в августе. Швакова пишет, что после окончания работ там продолжат проводить ярмарки выходного дня. Участие для товаропроизводителей останется бесплатным. «Чтобы рязанцы могли купить качественные, доступные по цене продукты и другие товары местного производства, введем прозрачные критерии отбора продавцов для исключения перекупщиков», — написала зампред правительства.