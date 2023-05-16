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В России составили единый стандарт региональных мер поддержки для участников спецоперации и их семей

В России составили единый стандарт региональных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Информацией поделился глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Он отметил, что программами поддержки смогут воспользоваться все участники спецоперации — контрактники, добровольцы и мобилизованные — и их родственники. Регион, где бойцы живут, значения не имеет.

«В итоговый перечень вошли 20 мер. Он будет представлен президенту РФ в ближайшем докладе рабочей группы», — заявил Турчак в своем Telegram-канале.

Среди обязательных мер — первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, на продленку в школах. Также военным компенсируют плату за ЖКУ и освободят от платы за детский сад.

Помимо этого, бойцам предоставят льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря. Их дети будут получать льготное питание.

Также группа сделала типовую форму социального паспорта участника СВО. Документ позволит обновлять информацию о потребностях семьи военного, отслеживать обратную связь и оперативно решать необходимые вопросы.