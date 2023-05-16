Полицейский из Петербурга изнасиловал 14-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку, которая находилась в центре временного содержания.

36-летний старший лейтенант работал воспитателем в ЦВС для малолетних правонарушителей. Он в течение двух дней развращал девочку, а затем ее изнасиловал.

Через некоторое время о ситуации узнали другие полицейские, которые и задержали коллегу.

Теперь лейтенанта обвиняют за «Изнасилование», «Насильственных действиях сексуального характера и «Развратных действиях». Ему грозит до 15 лет колонии.