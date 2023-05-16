В Краснодарском крае водитель «Дэу» врезался в колонну велосипедистов
В Краснодарском крае водитель Daewoo врезался в колонну велосипедистов. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | Новости».
Авария произошла в Анапе.
За рулем Daewoo Matiz находился 74-летний житель Краснодарского края. Он не уступил дорогу группе несовершеннолетних спортсменов, ехавших по трассе. В итоге три 15-летние велосипедистки попали в больницу.
Отмечается, что спортсмены приехали из Санкт-Петербурга на учебно-тренировочные сборы.
Следователи СК России по Краснодарскому краю выясняют обстоятельства аварии.