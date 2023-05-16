В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушения запретов при военном положении

В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушения запретов, установленных президентом России при введенном на территории военном положении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

По его словам, в местах, где введено военное положение, будут применяться такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток при нарушении запретов или ограничений, установленных указами главы государства на указанной территории.

Также, отмечает Клишас, к нарушителям могут применять такие меры, как принудительное и контролируемое перемещение граждан на территории, где военное положение не введено.