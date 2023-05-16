В День Победы рязанские полицейские доставили беременную женщину в больницу на патрульной машине

В День Победы рязанские полицейские доставили беременную женщину в больницу на патрульной машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

9 мая сотрудники Госавтоинспекции дежурили в Рязанском районе К ним обратился водитель автомобиля KIA Rio. Мужчина сообщил, что в салоне находится его беременная жена и она срочно нуждается в медицинской помощи.

Полицейские доложили о происходящем в дежурную часть и решили доставить беременную 23-летнюю рязанку в больницу. Инспекторы связались с медучреждением и предупредили врачей о скором прибытии пациентки. Соблюдая меры предосторожности во время поездки, полицейские быстро доставили девушку до нужного адреса на патрульной машине. И передали ее бригаде врачей.

Убедившись, что пациентка в руках специалистов и ее жизни ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.