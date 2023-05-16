В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобильный пропускной пункт
В Брянской области ночью 16 мая дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Накануне в 23:30 был слышен взрыв на крыше административного здания автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе. Он находится в 350 метрах от границы с Украиной.
По предварительной информации, рухнул БПЛА с боевой частью. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Брянской области сбили беспилотник самолетного типа.