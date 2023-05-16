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У 30-летнего рязанца нашли 54 грамма наркотиков

В Рязани задержали 30-летнего мужчину, которого подозревали в работе на интернет-магазин по сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вскоре оперативники провели обыск в квартире мужчины. У него обнаружили несколько небольших свертков, внутри которых была порошкообразная субстанция. Также было найдено восемь таблеток, электронные весы и упаковочные материалы.

Экспертиза показала, что изъятые средства — производное N-метилэфедрона, МДМА («экстази») и метамфетамин общей массой около 54 граммов.

«Изъятый набор наркотиков злоумышленник получил от своего куратора и планировал распространить на территории Рязани. До момента задержания он успел организовать несколько тайников. На участке местности на улице Чкалова оперативники изъяли сверток с наркотиком массой около 1 грамма», — сообщает пресс-служба УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.