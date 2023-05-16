Спасский кожевенный завод стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Спасский кожевенный завод стал участником национального проекта «Производительность труда».

Оптимизировать производство одного из старейших предприятий Рязанской области помогут эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса. Они приступят к диагностике производственных процессов и выберут участок для внедрения инструментов бережливого производства. Также они проведут обучение сотрудников предприятия, определят основные потери и выработают план мероприятий по их устранению.

Спасский кожевенный завод основан в 1823 году. Его основной профиль ― производство и реализация обувных, одежных, галантерейных и подкладочных кож. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 40 наименований.

В 2000 году началась коренная реконструкция и модернизация заводских мощностей. Организовано новое современное кожевенное производство и освоение выработки новой продукции. Предприятие стало одним из ведущих поставщиков высококачественных коллекций кож, которые пользуются популярностью среди потребителей. Клиентами завода являются как отечественные компании, так и зарубежные.

На стартовом совещании председатель совета директоров Спасского кожевенного завода Михаил Самоваров выразил уверенность в том, что проект будет полезен как для сотрудников, так и для предприятия в целом.

«У нас успешное предприятия, и это заслуга нашего коллектива. Однако никакой процесс не может стоять на месте, особенно в современных экономических условиях. А от проекта ждем новых идей и рациональных подсказок, которые мы сможем внедрить для достижения еще большей производительности труда. Уверен, что наше общение будет взаимовыгодным. Мы видим успехи других предприятий-участников нацпроекта. Они будут для нас ориентиром, а эксперты РЦК ― помощниками на этом пути».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Рязанской области участниками нацпроекта являются более 80 предприятий.