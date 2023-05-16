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Шойгу: заявление Киева о сбитых системой ПВО шести «Кинжалах» не соответствует действительности

Заявление Киева о якобы сбитых системой ПВО шести российских ракетах «Кинжал» не соответствует действительности. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих „украинских перехватов“ — а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос — в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», — пояснил глава Минобороны.