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Рязанец украл у 72-летней соседки два золотых кольца и перстень

В Рязани 30-летний мужчина украл у своей 72-летней соседки ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что у нее из квартиры пропали два кольца и перстень. Ранее женщина уезжала к родственникам в соседний город, а когда вернулась — заметила, что украшений нет.

«Полицейские осмотрели квартиру рязанки и не обнаружили никаких следов взлома окон или входной двери. Замок входной двери работал исправно. Оперативники предположили, что злоумышленник воспользовался „родным“ ключом», — пишет пресс-служба ведомства.

Позже пенсионерка рассказала, что оставляла ключ своей соседке, чтобы та поливала комнатные растения. Женщина пояснила полицейским, что украшения не брала и ключ никому не давала.

Правоохранители выяснили, что в квартире этой соседки живет ее супруг. Он работает на низкооплачиваемой должности, но в последнее время сделал несколько крупных трат. Вскоре сотрудники МВД установили, что рязанец причастен к краже ювелирных украшений из квартиры пенсионерки.

Позже мужчина сознался в краже. Он рассказал, что продал кольца и перстень, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.