Российская армия нанесла массивный удар по Киеву

Российская армия 16 мая нанесла «самый массивный» удар по Киеву. Об этом сообщает « Российская газета ».

Атаку проводили при помощи ракет «Кинжал» и «Калибр».

В результате ударов в Святошинском районе Киева произошел крупный пожар. Предполагается, что ракета поразила объект противовоздушной обороны.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что эта атака является «исключительной по своей плотности». За кратчайший промежуток времени в городе зафиксировали максимальное количество ракет.