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Рэперам, читающим треки о наркотиках, будет грозить уголовная ответственность

Рэперам, читающим треки о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на заместителя главы МВД Игоря Зубова.

Отмечается, что закон, который вводит уголовное наказание за пропаганду наркотиков, должен вступить в силу в 2024 году.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — подчеркнул Зубов.