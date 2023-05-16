Прокуроры Кадомского района добились квартир для двух детей-сирот

Прокуратура добилась «благоустроенных жилых помещений» для двух сирот из Кадомского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки прокуроры обнаружили, что двум людям, которые относятся к категории детей-сирот, не выдали положенную им жилую площадь. Ведомство обратилось в суд, который обязал исправить ситуацию.

Сообщается, что сейчас администрация Кадомского района уже заключила муниципальные контракты на покупку двух «благоустроенных помещений».