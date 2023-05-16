Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на подростка на улице Тимуровцев

Полиция просит откликнуться очевидцев наезда на подростка на улице Тимуровцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 29 апреля у дома № 8 на улице Тимуровцев, примерно в 08.45 утра. Водитель автомобиля BMW сбил 16-летнего пешехода с велосипедом и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что автомобиль был темного цвета, за рулем находился мужчина.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о произошедшем, обратиться по телефону (4912)29-72-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.