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Под Рязанью появилась несанкционированная свалка за жилыми домами
В деревне Дедюхино Рязанского района появилась несанкционированная свалка за жилыми домами.

В деревне Дедюхино Рязанского района появилась несанкционированная свалка за жилыми домами. Об этом местные жители рассказали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что в деревню свозят самосвалами промышленный, бытовой, строительный мусор. Жители обращались к местной администрации и вызывали полицию, но их проблему так и не решили.

«Весь мусор разносится ветром по нашим огородам и участкам, а потоки талых и дождевых вод сливают мусор в речку», — отмечают авторы поста.