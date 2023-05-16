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Пенсии по потере кормильца предложили назначать автоматически
Законопроект принят Госдумой во втором чтении.

Страховые и социальные пенсии по потере кормильца, социальные пенсии детям, родители которых неизвестны, предложили назначать автоматически. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что законопроект принят Госдумой во втором чтении. Несовершеннолетним детям умершего кормильца пенсия будет поступать в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти.

Ранее выплаты назначались несовершеннолетним детям, чьи законные представители обращались с заявлением в местный Пенсионный фонд, МФЦ или подавали необходимые документы через Госуслуги. Для подачи заявления необходимо было предоставить свидетельство о смерти кормильца, паспорт законного представителя, документы о трудовом стаже умершего, справку о среднемесячном заработке кормильца, свидетельство о рождении иждивенца.

В четверг, 18 мая, закон рассмотрят в третьем чтении.