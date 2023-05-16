Новый центр детского тенниса расположится у поворота на Поляны около поселка «Снегири»

Новый центр детского тенниса расположится у поворота на Поляны около поселка «Снегири». Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Напомним, вчера в академии тенниса министру РФ Олегу Матыцину презентовали инвестиционный проект по созданию Центра детского тенниса в Рязанском районе, который реализуют с правительством Рязанской области.

Новый объект станет одним из крупнейших аккредитованных теннисных центров России. Планируется, что он будет включать в себя 24 закрытых и открытых теннисных корта, тренажерный зал, медкабинет, столовую и гостиницу. Корты будут построены с учетом всех требований для проведения соревнований, как Российского теннисного тура, так и международных турниров АТР и WTA.