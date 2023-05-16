Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
19°
Срд, 17
21°
Чтв, 18
22°
ЦБ USD 79.98 0.88 17/05
ЦБ EUR 87.16 1.07 17/05
Нал. USD 79.6 / 82.25 16/05 16:35
Нал. EUR 87.58 / 88.25 16/05 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
2 часа назад
284
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
12 225
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
3 656
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
6 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Новый центр детского тенниса расположится у поворота на Поляны около поселка «Снегири»

Новый центр детского тенниса расположится у поворота на Поляны около поселка «Снегири». Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Напомним, вчера в академии тенниса министру РФ Олегу Матыцину презентовали инвестиционный проект по созданию Центра детского тенниса в Рязанском районе, который реализуют с правительством Рязанской области.

Новый объект станет одним из крупнейших аккредитованных теннисных центров России. Планируется, что он будет включать в себя 24 закрытых и открытых теннисных корта, тренажерный зал, медкабинет, столовую и гостиницу. Корты будут построены с учетом всех требований для проведения соревнований, как Российского теннисного тура, так и международных турниров АТР и WTA.