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На улице Тимакова 23-летний рязанец до смерти избил знакомого

На улице Тимакова 23-летний рязанец до смерти избил знакомого. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ по Рязанского области.

По данным следствия, 14 мая возле одного из домов по улице Тимакова подозреваемый распивал спиртное вместе со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 23-летний рязанец нанес множественные удары приятелю по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Известно, что мужчина уже был судим ранее.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.