На 17 рязанских улицах в среду отключат холодную воду

На 17 рязанских улицах в среду, 17 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

C 09:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

1-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;

2-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;

3-й Новый проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

4-й Новый проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;

5-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

6-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;

улица Гаражная, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

улица Горького, дома №№ 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»), 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения Семья»), 1 (ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области»), 1 (МКУ «Техобеспечение»), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости»), 16, 18 корпус 1, 18, 20 (МБДОУ Детский сад № 111);

улица Есенина, дома №№ 37/2, 41, 43, 45 (ЦТП), 45 корпус 1, 45, 47/24, 53/13, 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;

улица Колхозная, дома №№ 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 1/3, 10 корпус 1, 10, 12, 14 корпус 1, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8;

улица Маяковского дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 7, 8/1, 8, 9 корпус 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 9;

улица Новая, дома №№ 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 27;

проезд Машиностроителей, дома №№ 10, 11/9, 12, 14/7, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9;

улица Радиозаводская, дом № 8;

улица Циолковского, дома №№ 1/7, 10 (ГБУ РО ГДП № 2), 10, 11, 12 (ГАУК Рязанский музыкальный театр), 14, 2/6, 3, 4 (ЦТП), 4 корпус 1, 4, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6, 7;

улица Театральная, 7а (ЦТП).

Снизят подачу холодной воды на Советский район:

улица 8 Марта, 1 — 23,4 — 34;

улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 12, 6/6;

улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2 — 9;

улица Совхозная, дома №№ 3 — 25,16 — 20;

улица Электрозаводская, дома №№ 3 — 37,2 — 40;

улица Лермонтова, дома №№ 5/1,9а;

1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4-4, 7/7-15;

1-й Гражданский переулок, дом № 4.

Также с 9:00 до 10:30 воду отключат в домах №№ 40 корпус 1, 40, 38 по улице 1-е Бутырки.