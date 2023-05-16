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На 17 рязанских улицах в среду отключат холодную воду

На 17 рязанских улицах в среду, 17 мая, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

C 09:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • 1-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;
  • 2-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;
  • 3-й Новый проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • 4-й Новый проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;
  • 5-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • 6-й Новый проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • улица Гаражная, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
  • улица Горького, дома №№ 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»), 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения Семья»), 1 (ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области»), 1 (МКУ «Техобеспечение»), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области), 11, 14 (ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости»), 16, 18 корпус 1, 18, 20 (МБДОУ Детский сад № 111);
  • улица Есенина, дома №№ 37/2, 41, 43, 45 (ЦТП), 45 корпус 1, 45, 47/24, 53/13, 57 (МБОУ Школа № 43), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
  • улица Колхозная, дома №№ 1/3 (НО Рязанский ипотечный фонд), 1/3, 10 корпус 1, 10, 12, 14 корпус 1, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8;
  • улица Маяковского дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 7, 8/1, 8, 9 корпус 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области), 9;
  • улица Новая, дома №№ 51, 53б (ОГБУДО ДЭБЦ), 27;
  • проезд Машиностроителей, дома №№ 10, 11/9, 12, 14/7, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8, 9;
  • улица Радиозаводская, дом № 8;
  • улица Циолковского, дома №№ 1/7, 10 (ГБУ РО ГДП № 2), 10, 11, 12 (ГАУК Рязанский музыкальный театр), 14, 2/6, 3, 4 (ЦТП), 4 корпус 1, 4, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6, 7;
  • улица Театральная, 7а (ЦТП).

Снизят подачу холодной воды на Советский район:

  • улица 8 Марта, 1 — 23,4 — 34;
  • улица Попова, дома №№ 5/8, 6/1, 8/10, 12, 6/6;
  • улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2 — 9;
  • улица Совхозная, дома №№ 3 — 25,16 — 20;
  • улица Электрозаводская, дома №№ 3 — 37,2 — 40;
  • улица Лермонтова, дома №№ 5/1,9а;
  • 1-й Совхозный проезд, дома №№ 2/4-4, 7/7-15;
  • 1-й Гражданский переулок, дом № 4.

Также с 9:00 до 10:30 воду отключат в домах №№ 40 корпус 1, 40, 38 по улице 1-е Бутырки.