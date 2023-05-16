ФСБ просит разрешить ей проводить обыски без решения суда

ФСБ подготовила документ, который предполагает проведение обысков в помещениях граждан без постановления суда. Пока что идет обсуждение проекта. Закончится оно в конце мая. Об этом сообщает РБК .

Служба безопасности отмечает, что проводить обыски необходимо без суда в тех случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления или создать угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности». Ведомству в таких случаях достаточно уведомить суд в течение 24 часов.

Отмечается, что для обыска силовикам понадобиться постановление одного из руководителей органа — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

Силовики смогут изымать подозрительные документы, материалы и предметы, на хранение которых нет разрешения (например, незарегистрированное оружие). Ход обыска они смогут записывать на камеру.

Также в документе указано, что понятых можно не привлекать, если обыски идут в «труднодоступной местности или при отсутствии надлежащих средств сообщения». Также можно будет обойтись без них в местах, где им может угрожать опасность.