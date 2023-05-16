Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
18°
Срд, 17
21°
Чтв, 18
23°
ЦБ USD 79.1 1.9 16/05
ЦБ EUR 86.09 1.84 16/05
Нал. USD 79.55 / 80.75 16/05 12:45
Нал. EUR 87.36 / 80.75 16/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
11 925
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
3 521
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
6 516
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Иногда мы не понимаем, по каким причинам нам отказано в...
10 мая 09:12
4 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ФСБ просит разрешить ей проводить обыски без решения суда

ФСБ подготовила документ, который предполагает проведение обысков в помещениях граждан без постановления суда. Пока что идет обсуждение проекта. Закончится оно в конце мая. Об этом сообщает РБК.

Служба безопасности отмечает, что проводить обыски необходимо без суда в тех случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления или создать угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности». Ведомству в таких случаях достаточно уведомить суд в течение 24 часов.

Отмечается, что для обыска силовикам понадобиться постановление одного из руководителей органа — первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности.

Силовики смогут изымать подозрительные документы, материалы и предметы, на хранение которых нет разрешения (например, незарегистрированное оружие). Ход обыска они смогут записывать на камеру.

Также в документе указано, что понятых можно не привлекать, если обыски идут в «труднодоступной местности или при отсутствии надлежащих средств сообщения». Также можно будет обойтись без них в местах, где им может угрожать опасность.