Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании девочки из Рязани

Председатель следкома России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о травмировании девочки из Рязани, на которую наехал смокатчик. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

В Рязани на Театральной площади 14-летнюю девочку сбил местный житель на электросамокате. Ее госпитализировали с серьезной травмой ноги.

Перед Бастрыкиным будет отчитываться руководитель рязанского следкома Владимир Никешкин.

Ранее сообщалось о 82-летней женщине, которую сбил молодой человек на самокате.