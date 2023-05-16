Аналитика МТС: рязанцы на майских праздниках выбирали Беларусь и Турцию чаще других стран для заграничных путешествий

Рязанцы на майских праздниках выбирали Беларусь и Турцию чаще других стран для заграничных путешествий. Об этом сообщили аналитики МТС.

Сервис бронирования отелей МТС Travel экосистемы МТС проанализировал поездки за рубеж на длинных майских выходных. Количество россиян, отдохнувших в мае в других странах, выросло на 20%, самыми популярными стали Беларусь и Турция. При этом по данным аналитиков МТС, количество россиян, отправившихся в страны дальнего зарубежья, выросло вдвое, а турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на 7%. Подобный тренд наблюдается и в Рязанской области.

Согласно данным МТС Travel, в Беларусь отправилось 27% от всех абонентов, путешествующих за рубеж, в Турцию 17%, а в Казахстан 13%. В прошлом году второе место среди зарубежных стран занимал Казахстан с долей 17%, а третье — Абхазия (10%).

Из Рязани добраться прямым рейсом до Минска, Стамбула и Антальи можно из аэропорта Москвы. Также многие отправлялись в Беларусь железнодорожным транспортом и на собственных автомобилях: до Минска из Рязани 9-10 часов пути. Это могло сыграть главную роль в выборе направления для майских путешествий.