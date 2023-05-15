В Вологде 13-летняя девочка пыталась покончить с собой после ссоры с матерью

В Вологде шестиклассница пыталась покончить с собой после того, как мать ей запретила долго сидеть в телефоне. Об этом сообщает Shot.

13-летнюю девочку нашли без сознания под окнами дома. Ее отвезли в больницу с ушибом головного мозга и многочисленными переломами.

Отмечается, что девочка с мамой живет на четвертом этаже. Отец ранее развелся с матерью и ушел из семьи.

По словам матери, дочь решилась на суицид после их ссоры. Женщина пыталась запретить девочке долго сидеть в телефоне. До этого момента у школьницы якобы не было мыслей о самоубийстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».