В Уфе рабочий пункта приема металлолома погиб при взрыве от детонации снаряда

В Уфе рабочий пункта приема металлолома погиб при взрыве от детонации снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Произошел хлопок на территории пункта приема металла в микрорайоне „Нижегородка“ Уфы, в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим», — пояснили агентству в следкоме Башкирии.

По данным издания, ранее в Росгвардии по региону сообщали, что в одном из пунктов сбора металлолома взрывотехники группы разминирования ОМОН обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов, 20 из них представляли опасность и были уничтожены.