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В Смоленской области женщину обвиняют в убийстве знакомого гаечным ключом

В Смоленской области женщину обвиняют в убийстве 31-летнего знакомого гаечным ключом. Об этом сообщила Readovka со ссылкой на региональное управление Следкома.

На скамье подсудимых оказалась 50-летняя жительница Вязьмы. По информации местного управления Следкома, в ночь на 12 мая она распивала с собутыльником горячительные напитки.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что женщина нанесла гостю множественные удары по голове при помощи гаечного ключа, деревянной палки, отвертки, ножа и молотка. От полученных травм мужчина умер. После подозреваемая отнесла труп в ванную комнату. Знакомых же она попросила туда не заходить.

Женщину задержали. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Отмечается, что ранее ее привлекали к уголовной ответственности.