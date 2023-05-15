В Санкт-Петербурге мужчина напал на сожительницу в троллейбусе и пришел добивать ее в больницу

В Санкт-Петербурге мужчина напал на сожительницу в троллейбусе и пришел добивать ее в больницу. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет «Фонтанка.ру».

По информации издания, мужчина вбежал в салон троллейбуса и несколько раз ударил женщину по спине и рукам. Ее доставили в больницу.

Позже тот же мужчина ворвался в стационар приемного покоя и несколько раз ударил женщину ножом в спину и левое плечо, после чего скрылся. 39-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемый задержан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.