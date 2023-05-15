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В Рязанской области популярность мессенджеров выросла почти в шесть раз

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей и составили рейтинг популярных мессенджеров. В первом квартале 2023 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 477% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рейтинг мессенджеров остался прежним, но потребление трафика заметно изменилось. На первом месте с большим отрывом Telegram — жители региона прокачали через него в 3,5 раза больше информации, чем год назад, а звонить через Telegram рязанцы стали в два раза чаще. На втором месте — WhatsApp, объем передачи данных в нем вырос на 10%. Замыкает тройку Viber, где трафик снизился на 73% за счет перехода пользователей в другие мессенджеры.

За три месяца этого года абоненты в общей сложности прокачали через сервисы быстрой отправки сообщений более 4 млн гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Для сравнения, такой же объем памяти находится на 87 тысячах двухсторонних DVD. Год назад в Рязанской области прошло через мессенджеры около 780 тысяч гигабайт.

«С каждым годом трафик передачи данных растет, поэтому мы постоянно работаем над развитием сети. Сейчас у нас реализуется масштабный проект по модернизации базовых станций. С начала года работы проведены почти в 70 населенных пунктах, при этом в 33 из них скоростной интернет появился впервые. При модернизации инженеры используют диапазон частот 800 МГц, что позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.