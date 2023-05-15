В Рязани полицейские изъяли более 300 граммов марихуаны

В Рязани полицейские изъяли более 300 граммов марихуаны. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Правоохранители выявили факт хранения наркотиков в крупном размере. Полицейские задержали 50-летнего рязанца, подозреваемого в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ. У него прошел обыск в квартире дома на улице Черновицкой. В результате в жилье изъяли емкости, в которых хранилась марихуана общей массой более 300 граммов. Также в квартире сушились части кустов конопли массой 135 граммов.

Установлено, что в квартире никто не проживал, а мужчина использовал ее для изготовления и хранения наркотиков. Ранее он вырастил в домашних условиях несколько кустов конопли и сделал из нее марихуану, которую оперативники изъяли.

На рязанца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.