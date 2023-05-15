В Рязани началась реконструкция бывшего здания продвещсклада

В Рязани началась реконструкция бывшего трехэтажного здания продвещсклада на улице Каширина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Артем Никитин со ссылкой на Госстройнадзор по Рязанской области .

Работы планируют завершить к концу октября. Таким образом будет расширена площадь действующего на территории бывшего училища связи технопарка — Рязанского инновационного научно-технологического центра.

В обновленном корпусе на площади 2800 квадратных метров разместятся новые резиденты — малый и средний бизнес, работающий в направлениях информационных технологий и радиоэлектоники.

Для них создадут все необходимые условия, будет действовать льготная арендная ставка, благодаря чему у предпринимателей появится больше возможности инвестировать в развитие собственных проектов и производственной базы.

Резидентов будут отбирать на основе конкурса. Корпорация развития Рязанской области, курирующая этот проект, обнародует критерии отбора в ближайшее время.