В Рязани на улице Черновицкой из-за ремонтных работ образовалась пробка
В Рязани на улице Черновицкой из-за ремонтных работ образовалась пробка. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
"Черновицкая в сторону РНПЗ стоит. Проводятся ремонтные работы, пускают реверсивно. Ищите пути объезда", — написал автор поста.
В пресс-службе мэрии сообщили, что на улице Черновицкой выполняется ремонт участка дороги в рамках двухлетнего контракта.
Движение по улице временно ограничено.
Работы планируется завершить 30 июля.