В Рязани на улице Черновицкой из-за ремонтных работ образовалась пробка

В Рязани на улице Черновицкой из-за ремонтных работ образовалась пробка. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

"Черновицкая в сторону РНПЗ стоит. Проводятся ремонтные работы, пускают реверсивно. Ищите пути объезда", — написал автор поста.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на улице Черновицкой выполняется ремонт участка дороги в рамках двухлетнего контракта.

Движение по улице временно ограничено.

Работы планируется завершить 30 июля.