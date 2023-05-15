В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду

В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду. Информация об этом появилась на сайте «Водоканала».

С 9:10 до 11:00 холодную воду отключили по адресам:

улица Новослободская, дома № 1, № 12, № 13 корпус 1, № 16, № 18, № 22 корпус 1, № 22, № 22-а, № 24, № 26, № 3, № 30, № 36, № 38, № 3-а, № 3-б, № 4, № 5, № 6, № 8, № 8-а, № 9;

Соборная площадь, дома № 15 (МАОУ Лицей № 4), № 17-а, № 9.

С 9:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: