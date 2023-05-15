В России хотят упростить получение субсидий на оплату ЖКУ

В России хотят упростить получение субсидий на оплату ЖКУ. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил рекомендации по упрощению данного процесса в правительство России.

Главная цель законопроекта — освободить россиян от бюрократических проволочек и сбора большого количества документов. Вместо этого от граждан потребуется только одно заявление, все остальные необходимые бумаги будут запрашивать чиновники в рамках межведомственного взаимодействия.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кроме того, в документе рекомендовали снизить в России максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи до 15%.