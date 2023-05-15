В понедельник Путин проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 мая, проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РЕН ТВ.

«Путин работает в Кремле сегодня. Он сегодня проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Президент решил его сдвинуть на начало недели», — заявил Песков.

Он добавил, что другие беседы и совещания Путина носят непубличный характер.