В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на трассе под Рязанью

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Шацком районе. Информация появилась на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 14 мая, примерно в 3:20, на 340 километре трассы М5 «Урал».

По предварительной информации, УАЗ с прицепом, которым управлял 54-летний житель Сызрани, врезался в Mitsubishi Grandis, за рулем которого находился 45-летний житель Липецкой области.

В результате погибла 43-летняя пассажирка иномарки. Водитель Mitsubishi, его 32-летний и 25-летняя пассажиры получили травмы, их госпитализировали.

Проводится проверка.