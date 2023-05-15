В Подмосковье школьница пыталась покончить с собой из-за неразделенных чувств к взрослому мужчине

В Подмосковье 15-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за неразделенных чувств к взрослому мужчине. Об этом сообщило издание «МК».

По информации источника, девятиклассница гуляла с подругой. Она рассказала, что любит человека старше себя, и тот не отвечает ей взаимностью.

Через некоторое время приятельницы разошлись. Однако к родным 15-летняя девочка так и не попала.

Полицейские позвонили ее отцу и рассказали, что его дочь пыталась покончить с собой. Ее доставили в больницу. У нее диагностировали переломы костей черепа и ребер, повреждение внутренних органов. Состояние девочки оценивают как стабильно тяжелое.

Отмечается, что школьницу воспитывают отец и бабушка. Мать ребенка умерла в 2022 году.