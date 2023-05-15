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В мэрии рассказали о свободных местах в рязанских детских садах

Мэрия опубликовала на своем сайте информацию о вакантных местах в детских садах Рязани.

Как сообщают в управлении образования и молодежной политики администрации, на 15 мая вакантные места в группах нового набора есть в следующих детсадах:

Для детей в возрасте от одного до двух лет (рожденных с 02.09.2021 по 01.09.2022):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 12, 99, 136, 145;
  • Московский район — ДОУ №№ 13, 16, 23, 28, 76, 89, 103, 104, 107, 108, 124, 126, 135, 137, 153, 154, 158;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 117.

Для детей в возрасте с полутора до двух лет (рожденных с 02.09.2021 по 01.03.2022) — ДОУ №№ 43, 116 (Железнодорожный район).

В детских садах №№ 12, 111 есть свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от одного до трех лет).

Для детей в возрасте с двух до трех лет (рожденных с 02.09.2020 по 01.09.2021):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 43, 73, 80, 81, 85, 87, 116, 136, 143, 145;
  • Московский район — ДОУ №№ 9, 14, 16, 23, 28, 31, 89, 93, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (ЗРЕН), 124, 126, 135, 137, 146, 148, 153, 158;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 70, 105, 117, 130, 140.

Для детей в возрасте от трех до четырех лет (рожденных с 02.09.2019 по 01.09.2020):

  • Железнодорожный район — ДОУ №№ 29, 30, 48, 73, 84, 85, 102, 109, 123, 143, 160 (ТНР);
  • Московский район — ДОУ №№ 3, 9, 23, 31,79, 101, 103, 115, 124, 126, 128, 134, 146, 151, 153, 154;
  • Октябрьский район — ДОУ №№ 21, 25, 27, 69, 77, 138, 142, 152, 157;
  • Советский район — ДОУ №№ 1 (ТНР), 2, 17, 20, 41, 55, 59, 60, 66, 96, 119, 133, школа 29.

Заседание комиссии по вопросам комплектования детских садов пройдет 7 июня. Заявления для рассмотрения будут принимать с 15 по 26 мая. Приказ по результатам заседания опубликуют 14 июня.