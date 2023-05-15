В Ленинградской области девочку ранили в живот

В Ленинградской области девочку ранили в живот. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в на улице Дачной поселка Виллози.

По информации издания, местный житель решил похвастаться перед детьми находкой — пневматическим пистолетом. Позже он ушел по делам, а один из детей взял оружие. Ребенок решил поиграть и выстрелить в металлическую бочку. Однако пуля попала шестилетней девочке в живот.

По информации издания, у ребенка выявили внутреннее кровотечение. У нее повреждена печень и одна почка.