В Госдуме предложили выплачивать стипендию на уровне МРОТ

В ЛДПР подготовили законопроект для внесения в Госдуму. По нему предлагается выплачивать стипендию не ниже МРОТ студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, обучающимся очно. Об этом сообщило ТАСС .

По данным авторов инициативы, размер стипендии для студентов вузов в 2023 году составляет 1 825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. По информации парламентариев, государственная социальная стипендия для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2 739 рублей, в ссузах — 996 рублей.

«Столь ничтожно низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», — указано в пояснительной записке.

ЛДПР предложила внести изменения в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О минимальном размере оплаты труда». Согласно этим поправкам обучающимся на бюджетных местах по очной форме государственные стипендии будут назначаться не ниже минимального размера оплаты труда, а МРОТ будет применяться для определения размеров стипендий.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в России проиндексировали на 6,3%. Он составляет 16 242 рубля.