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Пентагон подтвердил доставку танков Abrams в Германию для обучения ВСУ

Пентагон подтвердил доставку 31 танка Abrams в Германию для обучения украинских военных. Об этом 15 мая пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, ТАСС 24 апреля сообщало, что танки Abrams будут использоваться исключительно в целях обучения. В боевых действиях они задействованы не будут.

Ранее председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны «с каждым днем» поставляют Украине «все более изощренное оружие».