В Екатеринбурге мужчина пытался успокоить двухлетнюю падчерицу и задушил ее

В Екатеринбурге мужчина пытался успокоить двухлетнюю падчерицу и задушил ее. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ребенок остался наедине с 25-летним отчимом. По словам источника, мужчина зажал сильно плакавшей девочке рот рукой. При этом унять плач ребенка не удавалось, а екатеринбуржец плотнее прижимал руку. В скором времени девочка перестала подавать признаки жизни.

Отчим обратился в скорую, однако падчерица уже не дышала. Приехавшая «скорая» констатировала смерть ребенка.